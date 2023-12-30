وحدة تدريبية لتنمية المهارات الرياضية والكشفية للأيتام بالمنيا

نفذت الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ، بالتعاون مع إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، وحدة تدريبية للمركز الرياضي ( كرة القدم وتنس الطاولة وكاراتية ) ، والتدريب الكشفى لتنمية المهارات الكشفية للأيتام بمركز شباب دماريس تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتى"، وذلك بمشاركة ٥٠ عضوا من مركز تنمية مهارات الأيتام ، من أعضاء المركز ، والمقام تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء المحافظ اسامه القاضي محافظ المنيا.

وحضر التدريب وفد من وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، أثناء تواجدهم بمحافظة المنيا ، الجدير بالذكر أن التدريب يتم ايام الجمعة والسبت أسبوعيا ، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة عصرا، وذلك من خلال القائد احمد حبشى المدرب الكشفى، والكابتن محمود سيد المدرب الرياضي، والدكتور طارق صفوت مدرب رياضي تنس طاولة، وتم التدريب متقدم هذا الأسبوع لوجود وفد الوزارة.

يأتى ذلك بتوجيهات مندي محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف أحمد مصطفى أحمد وكيل المديرية للرياضة، و الكابتن محمد حسين المنسق العام للمشروع بالوزارة، ومتابعة تنفيذ دكتور ضياء عيسى مدير إدارة الرياضة.