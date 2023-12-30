علاء الدين بكري يتحدث عن دور مصر في الاقتصاد المحلي

تحدث خبير التسويق علاء الدين بكري، عن انضمام مصر إلى تكتل“ البريكس” يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر ودول التكتل، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية لمصر، مشيرا إلى أن أهم ميزة هي استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل.

وقال علاء الدين بكري، خلال تصريحاته الصحفية، أنه يسهم انضمام مصر إلى البريكس أيضا في تحسين العلاقات التجارية بين مصر والعديد من الدول أفريقية الأخرى حتى من خارج التكتل، مشيرا إلى أن تكتل ابريكس سيكون بمثابة بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم إلى دول القارة.

موضحًا أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لنحو 12.5 % من إجمالي الناتج المحلي للقارة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموا بنسبة 4.3 % سنويا، وهو أعلى من متوسط النمو الإفريقي، والذي حقق 3.8 %، بما يعني أن انضمام مصر لهذا التكتل سيشكل تأثيرا فعالا على هذه الدول وغيرها.

وأشار علاء الدين بكري ، إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لقيادة القارة، حيث تعد مركزا رئيسيا للصناعات المختلفة في والتي تصل إلى نحو 22 % من إجمالي تصنعه الدول الأفريقية.

واضاف أنه يجب على مصر التوسع في العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في مزيد من فرص البطالة ومنها خلالها يمكن الاستغناء عن كثير من السلع والمنتجات الكاملة التي يتم استيرادها من الخارج خصوصا وأن مصر تملك العديد من الموارد التي تمكنها من ذلك فضلا عن وجود آلاف الكوادر البشرية التي تستطيع ابتكار مزيد من الأفكار التي تكون بداية لهذا النوع من الصناعات.

واختتم حديثة على أنه من المهم أن تكون هناك آلاف المنتجات والسلع التي يمكن أن تتفرد بها مصر في مختلف المجالات حتى تغزو بها الأسواق المختلفة لدول التكتل للاستفادة من ميزة استخدام العملات المحلية في التبادل مع هذه الدول وهو ما سيسهم في تخفيض الضغط على الدولار وتحسين قيمة الجنيه بين العملات المختلفة.