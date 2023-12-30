العلامات الأولى لالتهاب الجهاز البولي التناسلي

عادة، تظهر التهابات الجهاز البولي التناسلي بشكل غير متوقع، مما يجعل المريض يعاني من مجموعة كاملة من الأحاسيس غير السارة، ويبدأ الإنسان بالشعور بألم في أسفل البطن وأسفل الظهر، وأثناء زيادة الرغبة في التبول يشعر بإحساس حارق، وفي الوقت نفسه يحدث احتباس البول، ويكتسب البول نفسه رائحة كريهة، ويظهر فيه دم أو رقائق بالإضافة إلى ذلك، يشعر المريض إما بالحرارة أو بالبرد، ويتقيأ بشكل دوري، ما لا يقل عن 50٪ من النساء في جميع أنحاء العالم معرضات لذلك

التهابات الجهاز البولي التناسلي، لقد واجهت كل ممثلة الجنس اللطيف هذا مرة واحدة على الأقل في حياتها، بينما يتعين على الآخرين أن يكافحوا مع المرض لفترة طويلة وبشكل مؤلم، وكذلك مرارا وتكرارا.

وفقًا لشيري روس، طبيب أمراض النساء والتوليد، تعد التهابات الجهاز البولي التناسلي أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال بسبب تشريح الجسم، حيث يقع المسالك البولية والمهبل بجوار بعضهما البعض، ويوصي الخبير بمراقبة النظافة بعناية، خاصة بعد الجماع، وبمجرد وجود شك في احتمال وجود عدوى في الجهاز البولي التناسلي، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

ولا ينصح العلماء النساء باللجوء إلى ما يسمى بـ”الطب التقليدي”، ويمكن أن تكون النباتات الطبية مفيدة في الوقاية من المرض، ولكن إذا كانت العدوى قد دخلت بالفعل إلى الجهاز البولي التناسلي، فيجب إيقاف استخدامها على الفور، لأنها يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالكلى.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشير أعراض عدوى الجهاز البولي التناسلي إلى وجود كيس مبيض ممزق، أو مرور حصوات الكلى، أو التهاب المثانة الخلالي، ولا يمكن تشخيص ذلك إلا في منشأة طبية.