ورشة عمل في قنا للتعريف بتمويل تطوير عصارات العسل الأسود

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة نظم ورشة عمل لتيسير الحصول على التمويل لأصحاب عصارات العسل الأسود.

جاء ذلك بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهية الصغر، وشركة ضمان مخاطر الائتمان التابعه للبنك المركزى والبنك الاهلى، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة محافظة قنا لتطوير صناعة العسل الأسود.

وأضاف عبد الباقي، أن تطوير تكتل صناعة العسل الأسود سوف يسهم فى تحسين جودة المنتج النهائي، بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكداً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات، مشيرا إلى أن ورشة العمل شهدت إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين فى صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين ، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوه من تطوير التكتل، يأتى ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد ، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقى المحافظات.

وأكد رئيس عمليات شركة مبادئ الائتمان، أن الشركة تركز برامجها بشكل أساسي على دعم أصحاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الإستمرار والنمو بأعمالهم وتسهيل فرص حصولهم على التمويل المناسب و خلق المزيد من فرص العمل بمجالات تمثل عصب الدولة مثل الصناعة، الزراعة، المجالات اللوجستية وغيرها عن طريق دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الضروري أن تفكر الشركة خارج الصندوق مع وضع معايير جديدة تساعدها للوصول أسرع لأصحاب تلك المشاريع وتيسير عملية التمويل لهم.

وعرف نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، العاملين بصناعة العسل الأسود بالخدمات التي يقدمها الجهاز، بالإضافة إلى شرح آليات التمويل، وكذا شرح الخدمات المالية و الغير مالية، وتيسير إجراءات التراخيص بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة.