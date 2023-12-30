رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بالعام الجديد

بعث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، وجاء في نص برقية التهنئة:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.

"بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن منتسبي جامعة العريش، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يُبارك جهودكم ويُسدد خُطاكم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا واحة للأمن والأمان، تحت قيادة فخامتكم الرشيدة".

واختتم رئيس الجامعة برقية التهنئة : "متعكم الله - عز وجل - بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم لخدمة الشعب المصري العظيم والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره".

