الحكومة: الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية كما وعد الرئيس السيسي (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في مشروع سكن لكل المصريين والذي يعد من أعظم المشروعات.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مشروع سكن لكل المصريين يوفر سكنا مناسبا وحضاريا للمواطن المصري.

وأشار إلى أن المشروع موجود في كل مصر والمحافظات، مؤكدا أنه وجه وزيري الاتصالات والكهرباء بإدخال خدمة شبكات المحمول ومرافق الكهرباء، وأنه سيتابع تنفيذ التوجيهات حتى يجد المواطن كل الخدمات.

وواصل مدبولي أن نحو 5 ملايين مواطن مصري استفادوا من برنامج سكن لكل المصريين، فيما استفاد أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن من مشروعات البدائل الآمنة للعشوائيات.

وفي سياق متصل، قال إنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الإستراتيجية التي حددها قرار رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه تم تحديد السعرمع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب.

وأوضح أن قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء تجمع بيانات من المصانع بكميات والإنتاج التي تخرج منه والمستلزمات الخاصة بالإنتاج حتى لا يتأثر السعر بنقص المستلزمات وتقرير أسبوعي بمجلس الوزراء لضمان عدم حدوث أي أزمة.

وواصل مدبولي أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك مراجعة شهرية مع المصانع في التسعير لضمان أن تصل السلع للمواطنين، لافتا إلى أنه سيكون بالمحافظات لجنة لمتابعة التنفيذ، لافتا إلى أن هناك مئات المنافذ وذلك سيأخذ الكثير من الوقت، قائلا: "سنبدأ بـ7سلع اإستراتيجية وسيتبعها باقي السلع".