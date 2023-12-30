وكيل صحة الشرقية يناقش سبل تعزيز التعاون مع مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمركز أبو حماد.

وخلال زيارته، اطمأن وكيل الوزارة على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بها، ومتابعة انتظام سير العمل، وذلك في حضور الدكتور محمد مصطفي مدير عام المستشفى.

تفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وناظر خطوط السير الخاصة بالحالات النفسية بالعيادات الخارجية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة.

وأثنى الدكتور هشام مسعود على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعلى نظافة المستشفى، كما ناقش مع مدير المستشفى تعزيز سبل التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية والمستشفى، وتوفير طبيب باطنة آخر بالمستشفى، لخدمة المرضى المتواجدين حاليا، والبالغ عددهم ١٧١ مريض منهم ١١٢ نفسي، و٥٩ مريض إدمان.

كما تفقد مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة المبنى القديم بالمستشفى، بقدرة استيعابية ٣٨ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٢ مليون جنيه، كما تأكد من عمل المولد الكهربائي، وناقش مع مدير المستشفى، احتياجات المستشفى من أعمال التطوير والموارد المالية المتاحة، وأعمال الصيانة الجارية بها، هذا بالإضافة إلى مقترح إنشاء مبنى لتقديم الخدمة لحالات التوحد والتشخيص المزدوج، بقوة ١٠٠ سرير.