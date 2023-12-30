طلاب الفرقة الأولى تمريض الأهلية بالإسماعيلية يؤدون الامتحان

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن امتحانات متطلبات الجامعة لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تمت وفقاً للجدول الزمني المُعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا وقد استعرض الدكتور ناصر مندور التقارير اليومية الواردة عن سير العملية الامتحانية داخل لجان كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

فيما أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن امتحانات متطلبات الجامعة مادة الحاسب الآلي لكلية التمريض بالجامعة الأهلية قام بتأديتها 581 طالب وطالبة ، هذا ومن المنتظر أن يؤدي غداً طلاب الفرقة الأولى امتحان مادة أساسيات التمريض، لافتاً إلى أن جميع امتحانات الفرقة الأولى تعقد بمدرجات كلية التمريض جامعة قناة السويس، مشيراً إلى أن الامتحانات النظرية ستنتهي 23 يناير لطلاب الفرقة الأولى.

أما عن سير العملية الامتحانية لطلاب الفرقة الثانية- أفادت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الامتحانات بدأت 26 ديسمبر بمادة أسس السلوك الإنساني في الصحة والمرض وقام بتأديتها

90 طالب وطالبة، بينما أدى

41 طالب وطالبة الامتحانات بمادة مكافحة العدوى ، لافته إلى أن جميع امتحانات الفرقة الثانية تتم بقاعة الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الطب جامعة قناة السويس، موضحة أن الامتحانات النظرية للفرقة الثانية تنتهي 20 يناير القادم.

هذا وتسير العملية الامتحانية داخل كلية التمريض تحت إشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، وبإشرف تنفيذي الدكتورة فريدة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد أبو السعود منسق البرنامج بكلية التمريض - جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.