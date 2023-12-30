نقيب المحامين يوجه نصائح للأعضاء الجدد ويطالبهم بضرورة قراءة قانون المحاماة

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي.

بدأت جلسة الحلف بترحيب نقيب المحامين، بالمحامين الجدد، قائلًا: « أهلًا وسهلًا بكم في قلعة الحريات نقابة المحامين، إنه بعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، ويكون لك حقوق وعليك واجبات كلها موجودة في قانون المحاماة».



وقال عبدالحليم علام، إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محام، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، فبعد حلف اليمين تنتقل من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة.



وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة الالتحاق بمكاتب محاماة كي يتدربوا فيها ويكتسبوا خبرة وثقافة قانونية، مشددًا عليهم بضرورة حسن اختيار المكتب الذي سيتدربون فيه، لأنه سيظل عالق بهم طوال عملهم في المحاماة.



وشدد على أهمية القراءة والإطلاع لإثراء ثقافة المحامي، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحامي بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

وتابع:« المحامي مبدع، فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».

وقال نقيب المحامين، إننا نأمل فيكم أن تكملوا مسيرة أسلاف عظام سبقوكم في نقابة المحامين، مؤكدًا أن نقابة المحامين لا يتولى شؤونها سوى العظماء، لأن نقابة المحامين قيمتها وعظمتها وشموخها قائمة منذ قديم الزمان.

وحث الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.

وفي ختام كلمته تمنى نقيب المحامين للأعضاء الجدد، بدوام التوفيق في مستقبلهم وفي حياتهم المهنية، وأن يكونوا من قادة هذا الوطن الغالي، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل لهم ولاسرهم، داخل نقابة المحامين.