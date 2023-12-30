سائق ينهي حياة بائع خضروات حاول سرقة مركبته

تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا بالعثور على جثة بائع خضروات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز وبها عيارين ناريين، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على متعلقاته الشخصية (هاتف محمول حافظة نقود بها مبلغ مالى).



توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن المجني عليه كان يتواجد بمحل الواقعة ويحمل بندقية خرطوش، وبرفقته (عنصران إجراميان – لهما معلومات جنائية) وشرعوا فـي سرقة مركبة "توك توك" كُرهاً عن قائدها ، وحال ذلك أطلق مُستقل التوك توك عيار نارى مُحدثاً إصابة المجني عليه فأودى بحياته ولاذ مرافقي المجني عليه بالهرب ، حيث أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات ،وفى وقت لاحق أمكن تحديد وضبط سائق مركبة "التوك توك" ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أيد ما سبق وقرر أنه كان يستقل التوك توك رفقته (عاطل - مقيم بذات القرية – له معلومات جنائية)وأفاد بأن الأخير هو مُطلق الأعيرة النارية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه لدى مشاهدته للمجني عليه يحمل بندقية وبرفقته سالفي الذكر ومحاولتهم سرقة "التوك توك" بالإكراه قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته من داخل مركبة "التوك توك" تجاه المجني عليه فأودى بحياته ولاذ مرافقيه بالهرب فإستولى على البندقية الخرطوش التي كانت بحوزة المجني عليه وإنصرف..

كما أرشد عن (البندقية آلية "المستخدمة فـي الواقعة"، البندقية الخرطوش المستولى عليها)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.

أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.

وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه.

وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

