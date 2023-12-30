شباب الصحفيين تهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوعد بدعم الدولة

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد سائلين المولى عز وجل أن ينعم علي قائد وزعيم مصر بموفور الصحة و دوام التوفيق وعلى مصر والمصريين بمزيدا من الأمن والاستقرار والتنمية .



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي، نجدد نحن شباب الصحفيين العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه واستكمالا للمشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة والتي لم تحدث منذ 100سنة.

أضاف طواله: أن الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز مقدر جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية ولدية وعي كبير نراهن عليه دائما بأننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق يبني بسواعد أبنائه المخلصين.