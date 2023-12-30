حصاد 2023| تكريم ياسمين فؤاد لدورها الفعال في مجال العمل البيئي

حصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على العديد التكريمات الدولية والاقليمية وذلك تقديرًا لجهودها في مجال العمل البيئي على مدار عام 2023 وأيضًا دورها الفعال في خدمة وحماية البيئة المصرية.

وجاءت تكريمات الوزيرة كالاتي:

تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد من جامعة هيرتفورد شايرالبريطانية، لمجهوداتها فى الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية.

- تكريم وفد جامعة كوتدازورالفرنسية لوزيرة البيئة تقديرًا لجهودها الدؤوبة فى الارتقاء بالبيئة المصرية، ودعم ومساندة القطاع الخاص للتحول نحواقتصادأخضر.

- تقديم الدكتوراللواءأ.ح عبدالحميد سيد أحمد مديرالحرب الكيميائية درع إدارةالحر بالكيميائية للدكتورة ياسمين فؤاد تكريما لها وتقديرالجهودها فى حماية البيئة،وإنجازات الوزارةالمحققة فى مجال تتحسين الوضع البيئي ومسيرة التنمية المستدامة للدولة.

- تكريم هيئة الشبان العالمية لوزيرة البيئة لنجاحه افى تنظيم مؤتمرالمناخcop27.

- منح مجلس إدارةالنقابة العامة للفلاحين درع النقابة للدكتورة ياسمين فؤاد تكريمًاله اوتقديرً الجهودها وإسهاماتها المتميزة فى مجال خدمة العمل البيئي والحفاظ على البئة.