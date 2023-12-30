الإسماعيلية: فتح باب التقديم للترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024

في إطار تعزيز دور المرأة في المجتمع باعتبارها أحد ركائزه وأساس نهضة أفراده، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤.

وجاءت الشروط الخاصة باختيار المكرمين بعيد الأم مارس ٢٠٢٤ كالأتي:-

أولًا بالنسبة للأم الطبيعية، أم من الأشخاص ذوي الإعاقة، أم لابن من ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف)، أم من مبادرة حياة كريمة.

•لها قصة عطاء.

•السن لا يقل عن (٥٠ سنة) للأم

. الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل .

•ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في أحد المهن الحرفية ويستثنى الابن ذو الإعاقة الذهنية وغير قابل للتعليم.

•تقدير أهمية التعليم للأبناء تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي.

•الأم العاملة - مرض الزوج - الأرملة - المطلقة.

•الأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحاصلة على مؤهل وتعلمت.

•تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية.

•المشاركة الاجتماعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

•دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيًا بالنسبة للشروط الخاصة بالأسرة الكاملة:-

وهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج "الأنسة"، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الحالة، أو العمة، أو الجدة أن يكون الابن المكفول قد حاصل على مؤهل جامعي- المساواة بين جميع الأبناء إن وجدوا داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

تنطبق عليها نفس الشروط والمعايير الخاصة بالأم.

المعايير المرجحة لاختيار الأسرة الكاملة:

•فترة الرعاية الأطول للابن المكفول أو ابن الزوج.

•الأسرة الكافلة للابن المكفول لديها أطفال شرعيين إن وجدوا، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة.

•أبناء إلى جانب ابن الزوج.

•تفضيل الأسرة الذي وصل الابن المكفول أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.

•تشجيع الأبناء على المشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

•دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الإعاقة.

•قامت بتربية الطفل المكفول أفضل تربية.

•لا يشترط عدم وجود أخوة من الأبناء البيولوجيين في الأسرة.

وعلى من ترغب بالترشح التوجُّه للإدارات الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة وهي (إدارة الإسماعيلية -المركز- أبوصوير- القصاصين- التل الكبير- فايد- القنطرة شرق- القنطرة غرب) في موعد أقصاه ١٨ يناير ٢٠٢٤ ومستوفية الأوراق.