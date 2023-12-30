وزير التعليم العالي يغلق كيانين وهميين في الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة " أكاديمية السلام الدولية " في محافظة الدقهلية.

وتقع مقر الأكاديمية في 1 شارع أسامة بن زيد متفرع من جيهان السادات بحي الجامعة، الدور السادس، المنصورة في محافظة الدقهلية.

وتدعى منح الدارسين شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه المهنية في التخصصات الاَتية ( التمريض، تشييد وبناء، تحاليل طبية، سياحة وفنادق، نظم المعلومات، بترول، لغة وترجمة، إدارة أعمال، ضيافة جوية، فنون جميلة)، ومعتمدة من إحدى الجامعات الحكومية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا آخر بغلق المنشأة المُسماة "سينا للعلوم الطبية"، والكائن مقرها ( برج الصباغ ـ أمام مدخل "11" ستاد جامعة المنصورة ـ الدور الأول ـ المنصورة ـ محافظة الدقهلية)، والتي تدعى منح الدارسين شهادات دبلوم في عدة مجالات:(التمريض، علم الدواء، الأشعة، التحاليل الطبية)، بنظام الدراسة لمدة عامين دراسيين بالشقين ( العملي ـ النظري) مُعتمدة وموثقة من جهات رسمية.

وزير التعليم العالي يشدد على تكثيف جهود الضبطية القضائية

ووجه وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت مخاطبة اللواء محافظ الدقهلية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذين المُنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن، فضلًا عن مخاطبة كل من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية والسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل منهما.



وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لحماية الطلاب وأولياء الأمور من أن يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.