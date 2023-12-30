الأزمات والكوارث البيئية خلال عام 2023

تبذل مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

قامت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بجهود كبيرة خلال عام 2023 للحفاظ على البيئة المصرية من التلوث على النحو التالى :-

إصدار موافقات لعدد (9) خطه طوارئ لمكافحة التلوث البحري بالزيت .

إدارة عدد (69) حادث تلوث من خلال إدارة غرفة العمليات المركزية.

اجراء تدريب عملي بالتنسيق مع المركز الاقليمي للاستجابة لطوارئ التلوث بالبحر المتوسط – ريمبك – لقياس مستوى وسرعة الاستجابة الاقليمية بين المركز والدول الاعضاء في اتفاقية برشلونة .

المشاركة في الورشة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث النفطي في البحر الأحمر وخليج عدن بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA / EMARSGA) بالغردقة.

المشاركة في ورشة الاتصال الوطنية الأولى الخاصة بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحرالأحمروخليج عدن،والتي تنظمها الهيئةالإقليمية للمحافظةعلى بيئة البحرالأحمروخليج عدن (بيرسجا)،بالتعاون مع البنك الدولي.

إعداد مناورة تدريبية بحرية من خلال مركز السلام المملوك لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع ميناء شرم الشيخ

المشاركة مع ادارة الحرب الكيماوية في تنفيذ سيناريو مجابهة آثار أزمة تسرب (كيميائي – اشعاعي) .

تنفيذ مشروع ادارة ازمة بالاشتراك مع جميع الاجهزة المعنية بالدولة من خلال مركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالقيادة الاستراتيجية – هيئة عمليات القوات المسلحة .

مراجعة خطة الطوارئ التي أعدتها الهيئة الاقليمية لحماية بيئة البحر الاحمر وخليج عدن – برسيجا للاستجابة في حالة حدوث انفجار او تسرب من الخزان صافر.

المشاركة في التجربة العملية الاستراتيجية على مكافحة التلوث البحري بالزيت (مصر المحروسة –19) بالتنسيق مع هيئة ميناء بورسعيد والهيئة العامة للبترول وشركات البترول بالمناطق الجغرافية، والتجربة (مصر المحروسة - 20) بالغردقة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للبترول والجهات المعنية.