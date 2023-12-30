إعلان نتائج مسابقة المراسل التليفزيون والإذاعي بجامعة قناة السويس

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب، عبدالله عامر مدير عام الإدارة، ومروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي.

تم إعلان نتائج مسابقة المراسل التليفزيوني والإذاعي بحضور هيئة التحكيم، التي ضمت كل من الإعلامي طارق النبوي المذيع بالتليفزيون المصري، والإعلامية نرمين مهدي مذيعة معتمدة بالهيئة الوطنية للإعلام، و محمد ماجد نائب مدير راديو الجامعة.

هذا وقد جاءت نتائج مجال المراسل الإذاعي كالتالي:-

فازت بالمركز الأول الطالبة الشيماء عماد أحمد بكلية الألسن، وجاءت في المركز الثاني الطالبة نهال محمد راضي بكلية الطب البيطري، أما

المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة سما مكرم سعد بكلية التجارة.

وعن الطلاب الفائزين في مجال المراسل التليفزيوني فقد جاءت النتائج كالتالي:

فازت بالمركز الأول الطالبة فاطمة يونس مصطفى - الطالبة بكلية الآداب

والمركز الثاني حصلت عليه الطالبة شهد محمد نبيل بكلية الألسن، أما المركز الثالث فازت به الطالبة مريم محمد طه بكلية الألسن.

يُذكر أن مسابقة المراسل التليفزيون والإذاعي شارك بها أكثر من 25 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة.