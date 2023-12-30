مات أثناء سرقته محولًا كهربائيًا.. الداخلية تكشف لغز جثة السلام

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحدى المستشفيات بإستقبالها سائق "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، توفى إثر إدعاء سقوط ماء مغلى عليه بذات العنوان.

بالإنتقال وسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته .

بالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تعرض لصعق كهربائى مما أدى إلى إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما ، إعترفا بالإشتراك مع المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بالمصنع المُشار إليه ، مما أدى إلى حدوث إصابته بحروق وصعق كهربائى حال شروعه فى السرقة .



كما أمكن ضبط حقيبة تحتوى على الأدوات المستخدمة فى محاولة سرقة التيار الكهربائى من المصنع "خاصة بالمتهمين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.

أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.

وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه.

وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

