حصاد 2023| مشاركات دولية عززت مكانة مصر في المجال البيئي

استطاعت وزارة البيئة خلال عام 2023 إبرام العديد من الإتفاقيات والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي والإقليمي، حيث تبذل مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية.

وجاءت أبرز المشاركات كالاتي:

مشاركة وزارة البيئة فى الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية لتنفيذ مشروع بعنوان " تعزيز الزراعة المناخية الذكية مناخياًوالتنوعالحيوي الزراعي لتعزيزالقدرةعلي التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثرتأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر" والممول من الحكومة الكندية ومنظمة الأغذية والزراعة وذلك بالشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية.

مد الاتفاقية الموقعة بشأن البرنامج المصري الإيطالي –المرحلةالثالثةوالموقعةبتاريخ 9 فبراير 2021 لينتهي في 31/5/2024 .

المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 10-13/6/2023 بالقاهرة وتم خلالها تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي الثاني 2020/2023 ليصبح للأعوام 2023/2025.

المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 5-7 أغسطس 2023 وتم خلالها توقيع البرنامج التنفيذي الثاني التعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية ووزارة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2023/2025

تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025.

المشاركة في اجتماعات الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة بسلطنة عمان- مسقط، وكذا في اجتماعات الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، برئاسة جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية نائب رئيس المكتب التنفيذي، وعضوية كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية جمهورية العراق.

توقيع مشروع التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً"(TFSC programme) بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تقدر بـــ1,5 مليون يورو.

توقيع مشروع"تطوير قطاع صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام " والممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDOبقيمة 3,239,571 دولار.

توقيع اتفاق المنحة الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع " الصناعات الخضراء المستدامة " بقيمة 500 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

ثانياً: الاتفاقيات والبروتوكولات متعددة الأطراف والإقليمية:

موافقة مجلس النواب على التصديق على الاتفاق الإطاري للمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية " بازل "المعنية بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .

موافقة مجلس النواب، بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

ثالثاً: الإشراف على إعداد الدراسات الفنية عن القضايا البيئية والتعاون مع شركاء التنمية :

الموافقة علىالمنحة المقدمة من البنك الدولى لمشروع"تطبيق الاقتصاد الأزرق المرن في مصر" والتي تبلغ قيمتها 800 الف دولار .

صدور قرار مجلس الوزراء بشأن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية بتعيين معالى وزيرة البيئة كعضو ممثل عن مصر في المجلس الوزاري والسيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.

الموافقة على تنفيذ مشروع "تقديم الدعم الفني لإنشاء نظام وطني للرصد والتحقق ( MRV) "الوارد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في شكل ورش عمل ودورات تدريبية من المقرر عقدها في اليابان.

انضمام مصر إلى "مبادرة هوائنا المشترك " تحت رعاية المفوضية الأوروبية وتعيين مفوض للمبادرة من وزارة البيئة.

الانتهاء من إجراءات انضمام مصر "للتحالف الهولندي للملقحات النباتية" وجارى الاعداد لتوقيع استمارة التحالف.

موافقة وزارة التعاون الدولى على البدء في تنفيذ المقترح المقدم من البنك الدولى لتقديم الدعم الفني لاعداد دراسة "دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا" .