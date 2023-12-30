تفاصيل فوز 3 أشقاء بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم (شاهد)

استضاف برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ثلاثة أشقاء فازوا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهي أسرة صبحي جلال عبداللطيف، أما الأشقاء الثلاثة فهم سامح ووليد ومحمد.

وقال محمد: "بدأت حفظ القرآن في سن مبكرة، وذلك في كتاب القرية، وكانت بدايته مع جده جاد حميدة شملول ثم نُقل إلى كتاب الشيخ عباس حيث أتمم القرآن في الحادية عشرة من عمره".

مرحلة تجويد القرآن وقراءة الأحكام

أما وليد، فقال: "بدأت في نفس الكتاب مع جدي، وختمت بين الحادية والثانية عشرة ثم انتقلت إلى مرحلة تجويد القرآن وقراءة الأحكام، ولا أنسى فضيلة الشيخ محمود فخر وقرأت عليه خاتمة، وكلهم كان لديهم سعة صدر في التعليم والصبر على الطالب".

المسابقة تشمل فروعا كثيرة من القرآن

وذكر أن المسابقة تشمل فروعا كثيرة من القرآن وليس الحفط فقط، فهناك حفظ القرآن بتجويده وفهم معانيه والكلمات الصعبة الموجودة في المصحف، علاوة على مقاصد السور وهدف السورة فهناك سورة تتكلم عن المنافقين وأخرى تتكلم عن التوحيد وأخرى عن المواطنة، ولدينا التفسير والشرح.

