السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية في الفلبين إلى 107 أشخاص

الفلبين
الفلبين

 

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية بسبب احتفالات العام الجديد إلى 107 إصابات.

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الفلبين ترفع حالة التأهب في المستشفيات لاستقبال مصابي احتفالات العام الجديد

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الفلبين تعلن تسجيل زيادة قدرها 381% في الإصابات بداء "الشيكونغونيا"

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن عدد الإصابات المسلجة حتى الآن يقارب ما سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما لازالت حالة التأهب سارية في المستشفيات حتى 4 يناير المقبل في ظل توقعات بتدفق مصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.

 

وكانت السلطات الفلبينية قد حذرت المواطنين من استخدام الألعاب النارية القانونية وغير القانونية نظرا لخطورتها، وطالبتهم بترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.

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