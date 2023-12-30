السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ميناء إيلات فارغ من السفن لأول مرة في تاريخه

ميناء إيلات فارغ
ميناء إيلات فارغ من السفن

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، صورة التقطت صباح اليوم السبت، تظهر ميناء إيلات الإسرائيلي وهو فارغ من السفن لأول مرة في تاريخه، و يأتي هذا في ظل استهداف جماعة الحوثي للسفن التي تحمل علم إسرائيل أو متوجهة إلى موانئها.

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جماعة الحوثي

وقالت جماعة الحوثي، إن جميع السفن آمنة ولن تتعرض لأي سفينة إلا المملوكة لإسرائيليينن أو متجهة للموانئ الإسرائيلية، وبالفعل قامت الجماعة يقصف عدة سفن متجهة إلى إسرائيل.

استهداف الجماعة للسفن

 وفي 19 من نوفمبر الماضي اقتاد الحوثيون سفينة تعود ملكيتها جزئيًا إلى إسرائيل، إلى اليمن، وكانت أول سفينة يهاجمونها، ثم توالت من بعدها استهداف الجماعة للسفن، بعد تحذيرها من عدم السماح لها بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

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