الثقافة: وفرنا المنتجات الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية خلال 2023

قال الدكتور شريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، إنّ الوزارة وجهت بالتعاون مع أكثر من وزارة على مدار هذا العام، وهو ما منح الوزارة الفرصة للتواجد في أنشطة وفعاليات كثيرة على مستوى الجمهورية.

القيادة السياسية

وأضاف "منجود" خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كان هناك اهتمامًا كبيرا من جانبنا بالأنشطة داخل المحافظات وهو ما أتاح لنا المشاركة في عدد كبير من الفعاليات، لأن القيادة السياسية شددت على ضرورة أن يصل إلى مختلف المحافظات وليس المحافظات الكبرى فقط".

يصل المنتج الثقافي إلى محافظات صعيد

وتابع معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة: "اهتممنا بأن يصل المنتج الثقافي إلى محافظات صعيد مصر والمحافظات الحدودية وكانت محافظة الوادي الجديد هي عاصمة الثقافة المصرية، وهو ما منح نشاطا ثقافيا زخما كبيرا في هذه المنطقة، وهو ما جعل الفعاليات تكون بهذا الحجم الكبير".

وأكد، أن الفعاليات موزعة في أنشطة كثيرة جدا مثل المسرح والسينما والفنون التشكيلية والصناعات الإبداعية الذي حصل على مساحة كبيرة جدا من الاهتمام على مدار السنة.

