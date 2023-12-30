محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يهنئان الرئيس السيسي بحلول العام الجديد

أرسل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، برقيتين منفصلتين، إلى رئيس الجمهورية للتهنئة بحلول العام الميلادي الجديد.

قال المحافظ فى البرقية .. يسعدنى ويشرفنى أن ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية أسمى آيات التهاني القلبية وأصدق عبارات التقدير والاعتزاز والاحترام، مع أطيب التمنيات والدعوات بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2024، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعافية، ويكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي، ونحن فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء الجمهورية الجديدة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها ، ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

وبعث المحافظ، أيضا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسادة الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالعام الميلادي الجديد، داعيا الله ان يبارك في جهودهم المخلصة وأن يوفقهم لما فيه الخير والتقدم والازدهار لمصرنا الغالية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جامعة جنوب الوادي، فى برقيته.. يسعدني وأسرة جامعة جنوب الوادى أن نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2024 داعين المولى عز وجل أن يمتع فخامتكم بوافر الصحة والعافية ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التوفيق والنجاح وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة لاستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل رفعة مصر كما ارسل رئيس الجامعة برقيات تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كما هنأ رئيس الجامعة أسرة الجامعة أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بجامعة جنوب الوادى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد متمنياً لهم عاماً سعيداً