استئصال ورم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمستشفى سوهاج الجامعي (فيديو)

كشف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، إنّتفاصيل أول جراحة استئصال ورم باستخدام تقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد" بمستشفى سوهاج الجامعي، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة جدا، حيث كانت تعاني من ورم على مستوى الفك الأيمن.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هذا الورم كان عميقا، واستمرت الجراحة 8 ساعات، حيث تحدد لنا الطباعة ثلاثية الأبعاد مدى امتداد هذا الورم وخطورته، فالأورام يجب أن يكون لديها حد آمن يتم الاستئصال عنده كي لا يرتد مرة أخرى".

استئصال الورم

وواصل: "تم تشكيل لجنة من الجراحين وهم أساتذة جراحة الوجه، واستمر فريق العمل مع قسم التخدير والعناية المركزة لـ8 ساعات وأعيدت الأمور على ما هي عليه، وبعد استئصال الورم يتم عمل جزء صناعي حتى لا يتشوه شكل الوجه، ونحمد الله على أن الحالة استقرت وأصبحت جيدة للغاية".