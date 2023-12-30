تحرير 79 محضراً تموينيا في حملات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية.

وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، عددا من الحملات التموينية بالتنسيق مع التموين والجهات المعنية ، أسفرت عن ضبط 63 مخالفة تموينية ، تنوعت بين ، 49 مخالفة نقص وزن وعدم إعلان ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بقرية بني حرام ، و 14 مخالفة بقرية نزلة البدرمان ، ما بين نقص وزن وعدم إعلان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى مركز ومدينة مطاى، نظمت الوحدة المحلية حملة تفتيشية ، استهدفت المرور على المخابز و الجزارين ببندر مطاي، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة تموينية ، حيث شملت المخالفات ، ( 10 نقص وزن، و مخالفتين نظافة، و 3 ذبح خارج المجازر، و مخالفة لعدم وجود شهادة صحية ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .