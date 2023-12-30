السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 79 محضراً تموينيا في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية.

 

وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، عددا من الحملات التموينية بالتنسيق مع التموين والجهات المعنية ، أسفرت عن ضبط 63 مخالفة تموينية ، تنوعت بين ،  49 مخالفة نقص وزن وعدم إعلان ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بقرية بني حرام ، و 14 مخالفة بقرية نزلة البدرمان ، ما بين نقص وزن وعدم إعلان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وفى مركز ومدينة مطاى، نظمت الوحدة المحلية حملة تفتيشية ، استهدفت المرور على المخابز و الجزارين ببندر مطاي،  بالتعاون مع إدارة تموين مطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة تموينية ، حيث شملت المخالفات ، ( 10 نقص وزن، و مخالفتين نظافة، و 3  ذبح خارج المجازر، و مخالفة لعدم وجود شهادة صحية ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .

الجريدة الورقية