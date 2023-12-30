7 شركات أمريكية تساوي 3 أضعاف حجم الاقتصاد الألماني

تلقت شركات التكنولوجيا الأمريكية دفعة قوية في العام الجاري من طفرة الذكاء الاصطناعي، ومكاسب أسواق الأسهم في ظل بيئة اتسمت بالتشديد النقدي، مما عزز قيمتها السوقية.

وبدعم تلك العوامل، قفزت القيمة السوقية المجعمة لأكبر 7 شركات مدرجة في وول ستريت وهي Apple وMicrosoft وAlphabet وAmazon وMeta وNvidia وTesla بنحو 74% أو بمقدار 5.1 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار، وفقًا لـ«سي ان بي سي».

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن تلك المستويات تشكل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الألماني بنهاية 2022 إذ تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار.

وكانت الأسهم السبعة مسؤولة عن القسط الأكبر لمكاسب مؤشر S&P500 في العام الجاري، إذ أنهى عام 2023 بمكاسب 24%.

قيمة Apple تتجاوز 3 تريليونات دولار

وفي وقت سابق من عام 2023، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Apple حاجز 3 تريليونات دولار كأول شركة في العالم تتخطى قيمتها تلك المستويات.

وتتجاوز القيمة السوقية لـApple جميع اقتصادات العالم من حيث الحجم عدا أكبر 6 اقتصادات.

ومن المحتمل أن تصبح Microsoft ثاني شركة تتجاوز قيمتها هذا الحاجز، وفقاً لتقديرات Morgan Stanley.

على الجانب الآخر، حقق سهم Nvidia مكاسب واسعة إذ ارتفع 239% في العام الجاري، وانضمت الشركة إلى نادي التريليون مع تخطي قيمتها السوقية هذا المستوى في وقت سابق من العام الجاري، بدعم من الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما حقق سهم شركة الملياردير إيلون ماسك Tesla عودة قوية هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من 100%، بدعم من زيادة الطلب على المركبات الكهربائية للشركة في ظل خفض أسعارها.