ندوة للتثقيف السياسى في أبوقرقاص بالمنيا

شهد مركز شباب بنى عبيد التابع لإدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ لقاء البرلمان ، بحضور لفيف من طلائع البرلمان بالمركز، وذلك ضمن خطه المديرية للبرلمان لتنفيذ لقاءات برلمانية بالإدارات الفرعية علي مستوي محافظة المنيا.

وجاء اللقاء البرلماني ، بحضور دكتور مؤمن المحاضر بالمشروع ، ومسئول البرلمان بمديرية الشباب والرياضة ، ومسئول البرلمان بالإدارة عمرو محمد برسى ، حيث شمل اللقاء التعريف بالحقوق والواجبات السياسية ، وممارسة العمل السياسي طبقا للقانون والدستور المصري .

وذلك ضمن المشاريع التثقيفية الخاصة بالتثقيف السياسي، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب رياضة، بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب التي تتناسب مع كافة الأعمار والفئات العمرية ، والتي تجعل مراكز الشباب مركز لخدمة المجتمع.

و يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة وتنفيذ كامل مخيمر مدير إدارة الشباب والرياضة ابوقرقاص.