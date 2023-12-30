السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ندوة للتثقيف السياسى في أبوقرقاص بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهد مركز شباب بنى عبيد التابع لإدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ لقاء البرلمان ، بحضور لفيف من طلائع البرلمان بالمركز، وذلك ضمن خطه المديرية للبرلمان لتنفيذ لقاءات برلمانية بالإدارات الفرعية علي مستوي محافظة المنيا.

 

وجاء اللقاء البرلماني ، بحضور دكتور مؤمن المحاضر بالمشروع ، ومسئول البرلمان بمديرية  الشباب والرياضة ، ومسئول البرلمان بالإدارة عمرو محمد برسى ، حيث شمل اللقاء التعريف بالحقوق والواجبات السياسية ، وممارسة العمل السياسي طبقا للقانون والدستور المصري .

 

وذلك ضمن المشاريع التثقيفية الخاصة بالتثقيف السياسي، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب رياضة،  بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب التي تتناسب مع كافة الأعمار والفئات العمرية ، والتي تجعل مراكز الشباب مركز لخدمة المجتمع.

 

و يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات  مندى محمد عكاشه مدير عام مديرية  الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة وتنفيذ كامل مخيمر مدير إدارة الشباب  والرياضة ابوقرقاص.

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