السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صفارات الإنذار تدوي في المدن الأوكرانية مع تحليق كثيف للطائرات الروسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في كل المدن الأوكرانية تزامنًا مع تحليق كثيف لطائرات ميج 31 الروسية.

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السفن البحرية

أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن أن روسيا تحتفظ بثمانى سفن بالبحر الأسود، منها ثلاث حاملات صواريخ "كاليبر" على متنها 16 صاروخا.

القوات البحرية

أضاف بيان للقوات البحرية اليوم، الموافق 30 ديسمبر: تحتفظ روسيا بـ 8 سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر "آزوف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

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