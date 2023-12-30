السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الدفاع الروسية تسقط 32 مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 32 مسيرة أوكرانية (طائرة بدون طيار) فوق مناطق موسكو وبريانسك وكورسك وأوريول.

txt

وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 750 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

 وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لارتكاب هجوم باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي خلال الليلة الماضية، وتم تدمير المسيرات الأوكرانية واعتراض 30 طائرة".

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو.

وذكرت الوزارة  في وقت سابق - أن قوات الدفاع الجوي دمرت 13 قذيفة صاروخية فوق منطقة بيلجورود.

 

وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 385 ألفًا و270 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

 وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة.. خسرت روسيا أيضًا 5 آلاف و969 دبابة، و11 ألفًا و53 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و434 من النظم المدفعية، و939 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و621 من أنظمة الدفاع الجوي، و329 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و23 سفينة حربية، فضلًا عن 11 ألفًا و244 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1260 من المعدات الخاصة، و6 آلاف و554 طائرات مسيرة، وإسقاط 1708 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

.

مواد متعلقة

روسيا تسقط 13 صاروخًا أوكرانيًا فوق بيلغورود

أحدث مدافع “هاوتزر” تنشرها روسيا لمواجهة القوات الأوكرانية

اليابان تدخل على الخط بين روسيا وأوكرانيا بصواريخ باتريوت

أستاذ هندسة البترول: الصراع بين روسيا وأمريكا انتقل إلى منظمة "أوبك"

وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 750 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

المستثمرات العرب تبحث التعاون التجارى والاستثمارى مع روسيا
الجريدة الورقية