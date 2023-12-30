ختام مشروع القوافل التعليمية بإلمنيا

شهد دكتور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة الشباب والرياضة بملوى جنوب محافظة المنيا ، ختام مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية ، بالتعاون مع ادارة ملوى التعليمية والمنفذ بمركز شباب نزلة البرشا.

وذلك مساهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية ، من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وجاء التنفيذ بمشاركة مايزيد عن 500 طالب وطالبة، وجاء ذلك بحضور حمادة سيف رئيس مجلس إدارة مركز شباب نزلة البرشا، عمر عبدالكربم مدير المركز ومشرفى الأنشطة بالمركز.

ويقوم بالتدريس نخبة من الخبراء من المعلمين ، ذوي الكفاءة المهنية ولاء طه عبد الكريم ملوي الرسمية للغات انجليزي ابتدائي، علاء براية رائد ملوي الرسمية للغات انجليزي اعداداي ، اسامة حمدي عبد الحميد مدرسة ملوي الرسمية للغات عربي اعدادي، محمود طه مدرسة الرحمة رياضة اعدادي ، مصطفي عبد الوهاب محمود مدرسة ملوي الرسمية للغات عربي ابتدائي، محمد يحي عبد الله مدرسة ملوي الرسمية للغات رياضة ابتدائي.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم .