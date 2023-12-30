انطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بالشرقية
انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمنطقة الشرقية الأزهرية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث بدأت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
وتابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، امتحانات النقل الثانوي في يومها الأول، متابعا تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها بالتعاون مع مديرية الأمن، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.
وأضاف رئيس المنطقة أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.
وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي، امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه وعلم النفس، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي أدوا الامتحان في مادتي الفقه والعروض والقافية، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر.