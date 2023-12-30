انطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بالشرقية

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمنطقة الشرقية الأزهرية، ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث بدأت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، ‏امتحانات النقل الثانوي في يومها الأول، متابعا تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏

وأضاف رئيس المنطقة أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي، امتحان اليوم الأول في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي أدوا الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏