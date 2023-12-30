إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 4 اشخاص، في مشاجرة بين عائلتين فى مركز طاميه بالفيوم، وتم نقل المصابين الي المستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة، وإستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 اشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

جولات وكيل وزارة الصحة..

ومن جهه اخرى واصل الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم جولاته المفاجئة على الوحدات الصحية فى سنورس وطامية ورافقه فى الجولة الدكتورة نشوى مصطفى -مديرة الدعم الفنى وهالة احمد -مديرة التمريض والدكتورة نشوى جلال -مديرة ادارة العلاقات العامة ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية بالمديرية .

بدا وكيل الوزارة الجولة بالمرور على وحدة دوار جبلة التابعة لادارة سنورس وقام بتفقد سير العمل بها و تفقد الصيدلية و المعمل و حجرة الكشف والاسنان و التطعيمات وغرفة الملفات و الاستقبال ووجه الشكر لطبيبة الوحدة الدكتورة نجلاء جمال و لهيئة التمريض الملتزمين بالزى الجديد وبكامل عددهم كما قدم الشكر لجميع العاملين بالوحدة لانتظام العمل والنظافة والالتزام بالزى و اكد انها افضل وحدة مر عليها .

ثم توجه و المرافقين لوحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية لتفقد سير العمل بها ولاحظ عدم تواجد الطبيبة و تغيبها بدون سبب او اذن مسبق وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وقام بالاتصال بمديرة الادارة الدكتورة نشوى رحيم وطلب منها مجازاة الطبيبة لتغيبها وكذلك صيدلانية لخروجها دون اذن او خط سير وقام بتفقد جميع العيادات وفى الاستقبال اختبر الممرضة المسئولة وقدم لها الشكر لدقتها فى اداء عملها.

وتوجه بعدها الى وحدة دار السلام لمتابعة سير العمل وقام بتفقد مكتب الصحة والاستقبال والاسنان والعلاج الطبيعى ولاحظ تغيب اطباء الاسنان وكذلك العلاج الطبيعى لم يجد سوى اخصائية واحدة فأمر بإخطار مديرة ادارة الاسنان بالمديرية باعادة توزيع اطباء الاسنان على وحدات اخرى ،كما امر باعادة توزيع اخصائيو العلاج الطبيعى و التاكد من ايام انتداب الطبيب وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين للتحقيق وقدم الشكر لهيئة التمريض لالتزامهم.