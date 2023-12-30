الرابطة الطبية الأوروبية: ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة فولكانو ( خاص)

أعلن الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقيب الاطباء من اصل اجنبي في ايطاليا و خبير في الصحة العالمية، عن ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة وتم علاج 35 جريحاً.

أضاف عودة، خلال حديثه للوفد، أننا نأمل تكثيف المساعدات والحاجة الماسة إلى مستشفيات متنقلة و أدوية و أطباء متخصصين في التخضير و الجراحة العامة و جراحة العظام و الاطفال و للولادة.

أكد عودة، على تواصل جالية العالم العربي في إيطاليا (Co-mai) و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (Amsi) والرابطة الطبية الأوروبيةالشرق أوسطيةالدولية(UMEM)، في

متابعة الوضع الطبي والإنساني في فلسطين من خلال توفير الإحصائيات المستمرة من قبل ممثلينا المحليين للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في غزة و الضفة الغربية و في فلسطين الداخل.

تابع: " ولدت إيلين - إيطاليا على متن سفينة فولكانو، ووالدتها، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عاما، في حالة ممتازة، ونكرر شكرنا للجيش الأبيض على عملهم في الدراما الفلسطينية و في خدمة السلام وحماية السكان المدنيين".

يذكر أن سفينة فولكانو هي وحدة تابعة للبحرية الإيطالية ترسو في ميناء العريش في مصر، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من معبر رفح. أبحرت في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من تشيفيتافيكيا على متن الطائرة غرف العمليات والعيادات والأدوية لعلاج المصابين من قطاع غزة، وخاصة القاصرين.

يوجد في فولكانو منطقة مجهزة بالكامل تحتوي على غرفتي عمليات ومنطقة استشفاء تضم 8 أماكن للعناية المركزة و يعمل فيها 170 شخص منهم 30 طبيب متخصصين في التخذير و الجراحة و جراحة العظام وقد تم حتى الآن علاج 35 مريضا على متن السفينة، من بينهم 13 قاصرا يعمل الأطباء القطريون أيضًا مع الأطباء الإيطاليين - من البحرية والجيش والقوات الجوية.

أول شخص أجريت له عملية جراحية على متن السفينة كانت امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا وكانت ضحية انفجار.

في نهاية حديثه قدم الدكتور فؤاد عودة، الشكر للجيش الابيض الايطالي و الفلسطيني على عملهم في خدمة الجرحى من الأطفال و النساء والسكان المدنيين، نشكر مرة أخرى الحكومة الإيطالية التي تكرم إيطاليا في مجال التضامن و على الرد فورا الى نداءنا في تاريخ 11.10 نتأمل ان يستطيعوا ايضا بتجهيز المستشفيات المتنقلة اذا سمحت الضروف الامنية كم يخبرونني باستمرار من الحكومة الإيطالية.



ووجه مرة اخرى نداءه المستمر في دول العالم بدون تميز حزبي او حسب المواقف السياسية لكل دولة .نحن بحاجة الى مساعدات و باسرع وقت ممكن و ليس بحاجة الى تعليقات و منشورات على فيسبوك او توزيع شهدات وطنية بدون اي عمل على أرض الواقع و النداء ايضا الى اتحادات الجاليات العربية و الاطباء العرب تحركوا نحن بانتظار جواب منكم.

السفينة الإيطالية فولكانو