تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع في 11 شهرًا إلى 30.44 مليار دولار

سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية تراجعًا بنسبة 14.2% خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، وبانخفاض قيمته 18.93 مليار ريال (5.044 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

بلغ إجمالي تحويلات الوافدين؛ وفقًا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، 114.25 مليار ريال (30.44 مليار دولار) خلال ال11 شهرًا من عام 2023، مقابل 133.18 مليار ريال (35.48 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2022.

خلال شهر نوفمبر 2023، سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة تراجعاً بلغت نسبته 3.71 % على أساس سنوي، لتبلغ 10.14 مليار ريال ( 2.70مليار دولار)؛ مقابل 10.52 مليار ريال ( 2.80 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، بما يعادل 390 مليون ريال (104 مليون ريال).

انخفضت التحويلات خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري بنحو 7%، حيث بلغت 10.89 مليار ريال ( 2.90 مليار دولار) في أكتوبر، مقابل 9.91 مليار ريال ( 2.64 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، و10.7 مليار ريال ( 2.85 مليار دولار) في أغسطس، و 10.63 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في يوليو.

يذكر أن تحويلات الوافدين في السعودية سجلت انخفاضًا في عام 2022 بنحو 6.9% على أساس سنوي، مسجلة أدنى مستوى في آخر 3 سنوات، إذ بلغ إجمالي التحويلات في عام 2022 نحو 143.24 مليار ريال (38.2 مليار دولار) وهو أقل مستوى منذ أن بلغت 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) في عام 2019، ومقابل 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار) في العام 2021.

تحويلات السعوديين تتراجع 17.5%:

سجلت تحويلات السعوديين إلى الخارج انخفاضًا بنسبة 17.5% خلال أول 10 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي، بما يعادل 11.85 مليار ريال.

وبلغت تحويلات السعوديين 55.8 مليار ريال (14.87 مليار دولار) في الـ11 شهرًا من العام الجاري، مقابل 67.65 مليار ريال (18.03 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022.

وانخفضت قيمة تحويلات السعوديين خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 20.6% على أساس سنوي، إلى 5.03 مليار ريال (1.34 مليار دولار)، مقابل 6.33 مليار ريال (1.68 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي، بقيمة تعادل 1.31 مليار ريال.

وتراجعت تحويلات السعوديين على أساس شهري بنحو 9.2%، إذ بلغت في أكتوبر 5.53 مليار ريال.

وخلال العام الماضي، واصلت تحويلات السعوديين الارتفاع بنسبة 10.7% على أساس سنوي، لتبلغ 72.47 مليار ريال (19.33 مليار دولار) في عام 2022، مقابل 65.47 مليار ريال (17.46 مليار دولار) في العام 2021، ومقابل 48.57 ميار ريال (12.95 مليار دولار) في عام 2020.