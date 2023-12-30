موعد مؤتمر فيتوريا اليوم السبت لإعلان قائمة المنتخب النهائية

يستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن إعلان القائمة النهائية للفراعنة التي سيخوض بها غمار منافسات بطولة أمم أفريقيا، والتي ستنطلق في يناير المقبل بـ كوت ديفوار.

فيتوريا يستعد لإعلان قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا.. موعد المؤتمر

من المقرر أن ينطلق مؤتمر روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة في تمام الساعة الثانية ظهر يوم السبت 30 ديسمبر، وذلك بمقر اتحاد الكرة.

وأوضح محمد غرابة مدير منتخب مصرأن هذا المؤتمر سيتم الإعلان فيه عن تفاصيل معسكر المنتخب الذي ينطلق ٢ يناير وقائمة الفريق، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير المقبل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و كاب فيردي و موزمبيق .

المهلة الأخيرة لتسليم قوائم المنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2023

تنتهي المهلة المحددة لتسليم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا في 3 يناير المقبل، قبل 10 أيام من انطلاق البطولة وتقديمها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

موعد بداية بطولة أمم أفريقيا 2023

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في 6 مدن بدولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.