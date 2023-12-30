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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم "الجلزون" شمال رام الله وتعتقل 10 فلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 10 فلسطينيين من مخيم  "الجلزون"، الواقع شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المُخيم، واعتقلت 10 أشخاص بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت 4 أشخاص وفتاة لساعات، ثم أطلقت سراحهم. 

ويقع مُخيم "الجلزون" قرب مُستوطنة "بيت إيل" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في "رام الله والبيرة" ويتعرض بشكل متكرر للاقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القصف الإسرائيلي مُستمر على قطاع غزة 

وفي سياق متصل يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، القصف الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

واستشهد الصحفي جبر أبو هدروس وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على مخيم "النصيرات"، وسط القطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا آخر في المخيم، ما أوقع عددًا من الجرحى، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذي يشهد منذ 4 أيام قصفا مكثفا جوا وبرا، ما دفع المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

وأطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم "جباليا" شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبا.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار نزوح المواطنين بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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