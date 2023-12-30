مصر تواجه المغرب في ختام الدور التمهيدى للبطولة العربية لكرة السلة.. اليوم

يلتقى منتخب مصر الوطني لكرة السلة، مع نظيره منتخب المغرب، مساء اليوم السبت، في ختام الدور التمهيدى من منافسات البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة 9 منتخبات.



و يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره الجزائر، والصومال مع ليبيا، بينما يلتقى الإمارات مع الكويت .



وكان منتخب مصر قد حقق ثلاثة انتصارات متتالية من مباريات المجموعة على منتخبات الإمارات والكويت بالإضافة الي تونس .



ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الإمارات، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب، بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال، بالإضافة إلى ليبيا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.



وتعرض عمرو زهران إلى اصابة بقطع فى الرباط الصليبى ومن المقرر أن يغيب عن باقى مباريات البطولة

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في عام 2016.