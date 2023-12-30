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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد وأسعار تذاكر حفل الأساتذة

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الأساتذة  يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير.

ياتي حفل الأساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة، الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

أسعار تذاكر حفل الأساتذة

وتبدأ اسعار التذاكر حفل مدحت صالح من 750 جنية و 1000 جنية و 1500 جنية و1700 جنية لفئة الاوركسترا .

ويتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

ما هو حفل الأساتذة

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

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