السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير كابوريا مشوية بالفرن.. خفيفة وصحية

كابوريا
كابوريا

تحتوي كابوريا على نسب عالية من فيتامين B12 , B6 ، بالإضافة لفيتاميني (A . C)، كما يحتوي لحم الكابوريا على الفسفور والكروم وحمض الفوليك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كابوريا مشوية بالفرن.


 

كابوريا 

طريقة تحضير كابوريا

المقادير

- كابوريا : 1 كيلو

 

- الثوم : فصّان (مفروم)

 

- البصل : 2 حبة (مقطع)

 

- الزعتر : ملعقة كبيرة

 

- ملح : ملعقة صغيرة

 

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

 

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

 

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

 

- عصير الليمون : 2 حبة

 

- طماطم : 2 حبة (مقطعة)
 

- الكمون : ملعقة صغيرة

 

- الكرفس : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)
 

طريقة التحضير

اغسلي الكابوريا بالماء جيداً ثم صفيها.

 

ضعي البصل، والكرفس، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والطماطم، والزعتر، في صينية فرن وحركي المكونات مع بعضها لتتداخل.

 

أضيفي زيت الزيتون، وعصير الليمون وقلبي جيداً.
 

ضعي الكابوريا وقلبي المكونات جيداً.

 

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن حتى تنضج تماماً وتتحمر ثم قدميها ساخنة.

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