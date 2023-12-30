إيناس الدغيدي: شيرين لازم تخس.. واختيارات غادة عبدالرازق "مدمرة حياتها" (فيديو)

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها لا تشاهد أي مسلسل بشكل كامل ولم تشاهد أي مسلسل العام الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أنها لا تستمتع بأي مسلسل ولا تشاهد المسلسل بعيون المتفرج العادي ولكنها تنتقد العديد من المشاهد في بعض الأفلام.

وأضافت إيناس الدغيدي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: “الفنانة غادة عبدالرازق ممثلة قوية ومميزة جدًا وكان لها العديد من النجاحات ولم توفق في السنوات الأخيرة؛ لأن لديها مشكلة مع نفسها وتراجع حساباتها مع نفسها”.

وتابعت إيناس الدغيدي: "من الممكن أن تكون اختيارات الفنانة غادة عبدالرازق السبب في عدم توفيقها، معقبة: "اختياراتها مدمرة حياتها".

شيرين عبدالوهاب المطربة الأقوى في الوطن العربي

وأشارت إلى إنها تعشق المطربة شيرين عبدالوهاب وتعتبرها المطربة الأقوى في الوطن العربي، مشددة على أنها لا تريد الحكم على مشاعرها النفسية وكانت تريد أن تساعدها لتخطي هذه الأزمة التي مرت بها.

وأوضحت أن شيرين عبدالوهاب ليست صديقتها ولكنها تحبها جدًا، مضيفة: "بقولها العاطفة مش كل حاجة وعايز أقولها وعايزاها تخس".

وطالبت شيرين عبدالوهاب بأن تعود لما كانت عليه في الأوقات السابقة من النجومية، متابعة: “لابد أن تعود كالفنانة شيرين المطربة الجميلة الحساسة التي يحبها الجميع”.