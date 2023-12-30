السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. طريقة تحضير ليزي كيك في دقائق

ليزي كيك
ليزي كيك

يرغب متابعي الدايت تناول كيك دون تخريب لنظامهم الغذائي، بالإضافة إلى أن الوصفة لا تستغرق وقتًا طويلًا لإعدادها، وكل هذه المتطلبات نقدمها لك بتحضير ليزي كيك للدايت في وقت قياسي.


 

ليزي كيك

طريقة عمل ليزي كيك للدايت

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : عبوة (مطحون بشكل متوسط) 

- السكر البني : 4 ملاعق كبيرة 

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة (سادة) 

- حليب : كوب (قليل الدسم) 

 

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الحليب، والقهوة سريعة الذوبان، والسكر، ثم حركي المزيج واتركيه حتى الغليان.

صبّي المزيج فوق البسكويت، ثم قلّبي بهدوء حتى تتداخل المكونات.

لُفي البسكويت بشكل دائري في كيس مبطّن بورق الزبدة، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد، وقدميه.

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