فوائد دقيق اللوز.. تغنيك عن العادي| يحميك من مختلف الأمراض

دقيق اللوز من البدائل الناجحة والأهم من الدقيق العادي، فيحتوي على عناصر غذائية أكبر لمد الجسم بالفيتامينات والوقاية من الأمراض.



دقيق اللوز

فوائد دقيق اللوز

فوائد دقيق اللوز لمرضى السكري

يعتبر دقيق اللوز من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، حيث أن بعد تناوله لن ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع، فهو يحتوي على نسبة جيدة من الألياف والتي تساعد على تزويد الجسم بالسكر بشكل بطيء ليتم استخدامه كمصدر للطاقة على فترات زمنية طويلة.

ويمكن أن يساعد دقيق اللوز على التحسين من مستويات وعمل هرمون الإنسولين، مما يعزز من فوائد دقيق اللوز للسكري هو احتوائه على المغنيسيوم الذي له دور في تنظيم مستويات السكر في الدم.





فوائد دقيق اللوز للقولون والجهاز الهضمي

إن الألياف التي يحتوي عليها دقيق اللوز تجعله مفيداً للقولون، فهي تعد أحد أنواع مركبات البريبيوتيك المهمة للحفاظ على البكتيريا النافعة المتواجدة بشكل طبيعي داخل الأمعاء، والتي تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء والتحسين من قدرتها على العمل بشكل فعال.



لذا يعد دقيق اللوز أحد الخيارات المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مرض السيلياك أو حساسية القمح، حيث أنه خالي من الجلوتين، والذي يتسبب تناوله بتفاقم الأعراض التي يعاني منها مرضى السيلياك أو أولئك الذين يعانون من حساسية القمح.

مقاومة أمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي دقيق اللوز على منسوب مرتفع من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهذا النوع من الدهون قد يساعد على إبقاء مستويات الكولسترول ضمن منسوب طبيعي، وخفض مستويات الكولسترول السيء قد يسهم بطبيعة الحال في التقليل من فرص الإصابة ببعض مشكلات جهاز الدوران، مثل: النوبة القلبية، السكتة، التصلب العصيدي.