اليوم.. محاكمة المتهم بالتخلص من زوج عمته بسبب 7 آلاف جنيه

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة فني تكييف وتبريد، لاتهامه بالتخلص من زوج عمته بعصا حديدية، بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه بمنطقة إمبابة.

وجاء في أمر إحالة المتهمين للجنايات أن المتهم «م. ح»، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه «محمد.أ» من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو عدم عثوره على أي أموال داخل المسكن، وأن المتهم أحرز أداة «عصا حديدية» بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.