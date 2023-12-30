الانتهاء من شفط مياه الأمطار بالقصير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أنه تم الانتهاء من شفط مياه الأمطار بشوارع مدينة القصير

حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بعدد من سيارات الشفط ومعدات الشركة من مدينتي الغردقة وسفاجا لسحب تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تعرصت لها مدينة القصير

وقال المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات وجاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكافة المدن للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس.

وكانت منطقة الكيلو ٥ بطريق القصير - مرسى علم الجديد، جنوب محافظة البحر الأحمر قد تعرضت صباح أمس الجمعة، لسقوط أمطار غزيرة، تحولت لسيول اجتاحت المدينة، وتراوحت ما بين شديدة إلى متوسطة الشدة، حيث تراكمت المياه على جانبي الطريق و أدت لتكوين تجمعات وتراكمات للمياه ،وغرق عدد من الشوارع وعلى الفور تحركت الأجهزة المختصة للتعامل مع الأمطار وبدء حصر المناطق التي تأثرت.

وأكد مسؤولو قطاع الطرق بالبحر الأحمر، أنه تم إرسال المعدات والأجهزة اللازمة إلى موقع السيول بالطريق لرفع الإطماءات من على الطريق.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت فى بيان لها من وجود سحب يتخللها تكونات ركامية يصاحبها سقوط الأمطار على عدد من مناطق جنوب البحر الأحمر حيث رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، كما أعلنت حالة الطوارئ وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة الأمطار والسيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري عن أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.