وكيل فرجاني ساسي يكشف غرامة الزمالك
كشف مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك السابق تفاصيل الغرامة على الأبيض، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب التونسي.
وقال مهند في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حصلنا على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكن ليس بقيمة 900 ألف دولار، بل بـ 700 ألف دولار".
وأضاف: "الآن نسير بالخطوات التي تجعلنا نحصل على حقوقنا، والموضوع بالكامل مع فيفا.. لم يحدث أي تواصل معنا من جانب الزمالك إلى هذه اللحظة، والأمر متروك للفيفا".
وتابع: "لا توجد مشكلة في الجلوس مع مسؤولي نادي الزمالك، والحديث عن ألية تساعدنا على الحصول على المستحقات".
وأتم مهند عون تصريحاته قائلًا: "من المفترض أن يستأنف الزمالك على العقوبة في الأيام القادمة، حتى لا تؤثر على إيقاف القيد مرة أخرى".