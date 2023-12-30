السبت 30 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة منتخب الجزائر لنهائيات أمم إفريقيا.. تواجد محررز وعودة مبولحي والبلايلي

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم الجزائري بقيادة جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة كوت ديفوار 2023.

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وتشهد القائمة التي أعلن عنها بلماضي عن عودة الحارس رايس مبولحي، والذي أصبح لاعبًا ضمن صفوف فريق شباب بلوزداد حاليًا، كما عاد يوسف البلايلي لاعب مولودية الجزائر.
فيما تواجد زين الدين بلعيد في قائمة الجزائر لأول مرة في، بعدما تألق رفقة اتحاد العاصمة في الفترة الماضية.

قائمة منتخب الجزائر

حارس المرمى: أنتوني ماندريا، رايس مبولحي  أسامة بن بوط.
الدفاع: يوسف عطال، كيفين قيطون، ريان آيت نوري، ياسر العروسي، عيسى ماندي، محمد أمين توجاي، رامي بن سبعيني، أحمد طوبا، زين الدين بلعيد.
الوسط: نبيل بن طالب، سفيان فيغولي، حسام عوار، فارس شعيبي، رامز زروكي، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر.
الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، محمد الأمين عمورة، أمين غويري، يوسف بلايلي  بغداد بو نجاح، إسلام سليماني.
ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار في منتصف الشهر المقبل لعام 2024، بعدما كان مقرر لها العام الجاري 2023.

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