تدريب ٥٠ من مقدمي الخدمة الصحية بالإسماعيلية

اقيمت فاعليات البرنامج التدريبى الإلزامي للأطقم الطبية علي الإنعاش القلبي المتقدم بفرع الإسماعيلية



تماشيًا مع رسالة الهيئة المتمثلة فى بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام ، وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبى المستمر لجميع العاملين فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن مشروع التأهيل الإلزمي



استهدف البرنامج التدريبي جميع مقدمي الخدمة الصحية الطارئة مرتكزا على تأهيل جميع الفئات من مقدمي الخدمة الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة خاصة مقدمي الخدمة بأقسام الطوارئ والعناية والإقامة والرعاية الحرجة والعاجلة إضافة إلى التطبيق العملي من خلال استخدام أجهزة الإنعاش ومانيكان للتدريب على الإنعاش الطبي، وغيرها من المستلزمات لمحاكاة مختلف الحالات الطارئة لتوقف القلب وتحديد السلوك الإنعاشي المناسب لكل حالة لإنقاذ حياتها

تم تدريب ٥٠ من مقدمي الخدمة الصحية علي برامج الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، حيث تعزز تدريبات الإنعاش القلبي المتقدم من قدرة مقدم الخدمة الصحية علي إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ بسرعة ومهارة مما يساعد من مضاعفة الفرص لإنقاذ الأرواح.