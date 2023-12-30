تركيب الإنترلوك بحارات التل بالإسماعيلية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية

قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، بتطوير ٣حارات (أقل من ٦ متر عرض) بمنطقة تل البلد ٢، هي حارة (محمد عبد الله، الزعفراني، والسيد داوود)، على أن يتم استكمال الأعمال بباقي الشوارع والبالغ عددها ١٠ حارات فرعية بإجمالي ١٣ حارة، بخطة ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والتي يجرى الإعداد لطرحها خلال الأسابيع القادمة.

هذا وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير الحارات والشوارع الضيقة بمدينة التل الكبير، تزامنًا مع رصف الشوارع الرئيسية واستكمالًا لخطة الطرق بالمدينة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال زيارته الأخيرة لمدينة التل الكبير؛ لمتابعة مشروعات الطرق واستكمالًا للخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٢.