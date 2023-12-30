تنظيم عدد من دورات "القيادة والادارة" لتدعيم خدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

تحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة

وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، نظمت إدارة تنظيم الأسرة عدة دورات تدريبية وذلك لتدريب فرق إشراف الوحدات الصحية بإدارة البلينا على تنمية مهارات القيادة والإدارة وتحريك المجتمع وذلك بالتنسيق مع مشروع "أسرة" والمهتم بدعم وتنمية الأسرة السوهاجية ويهدف الى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والإختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بالوعي الصحي وبصحة الأمهات والأطفال.

واستمرت هذه الدورات علي مدار 3 أيام

في الفترة من 26 وحتي 28 ديسمبر الجارى .

وشهدت حضور الدكتورة مرفت فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقويم والمشرف على مركز معلومات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة. ود عبير ابوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة غادة عصمت نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية. والأستاذة ريهام مغازى والأستاذة دعاء كمال. مسئولى مجتمعى بمشروع "أسرة" بباثفايندر

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الوحدات المستهدفة وهي الحرجة قبلى ،السمطا، الغابات ،العمارنة ،الشيخ مرزوق ،الحلافيا ، الحجز ،الحرجة قبلى ،الساحل قبلى ،بنى حميل.

وشارك بالفاعليات من تلك الوحدات كل

من مدير الوحدة الصحيةوتمريض الوحدة والرائدات الريفيات .

كما شارك بفاعليات التدريب الدكتور محمد سرور والدكتورة شيماء أحمد. استشاري تدريب بهيئة باثفايندر.

ومن جانبه أضاف أيضاً "أبو هاشم" أن مديرية الصحة بسوهاج تسعى دائماً لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية وفق خطط قطاع السكان بوزارة الصحة. مؤكداً علي أن محافظة سوهاج تحظي بدعم كبير من القيادة السياسية، وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية المختلفة ،

كما أشاد وكيل وزارة الصحة بمشروع "أسرة " لتعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لإختيار السلوكيات الصحيحة التى تؤثر بشكل إيجابي على أسرهم من خلال البدء او الإستمرار فى إستخدام خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية عالية الجودة يقدمها مقدمو خدمات الرعاية الصحية من القطاعى الحكومي والخاص.