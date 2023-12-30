طرق الإسماعيلية: الانتهاء من اعمال تطوير شارع صبري مبدي

إستكمالا لتطوير المحاور الرئيسية لمدينة الاسماعيلية تم الانتهاء من ، تطوير محور صبرى مبدى ، التابع لحي ثالث محافظة الإسماعيلية، اهم شوارع المحافظة لوجود عدد من المنشآت الطبية والحكومية بة بالإضافة إلى توسيع القطاعات التى لم يتم تطويرها بالطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل إتجاهات الشوارع المتقاطعة مع المحور،.

فضلا عن تزويد عدد ه من البرجولات والكراسى وتطوير القديم منها ،وإنشاء مساحة إنتظار بجوار مجمع التأمين الصحى، وتطوير تقاطع المحور مع محور عثمان ا عثمان(التجارى)..

واكد المهندس احمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية علي ذلك قائلا: تعود أهمية مشروع تطوير محور صبري مبدي ، بالنفع الكبير وتحقيق السيولة المرورية لهذه المناطق, وبما يليق بإعتبار المحور رئيسيا فى الدخول والخروج للمدينة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بإستخدام البلاط والبردورات القديمة الصالحة للتركيب حفاظا على المال العام،.

وانتهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية من كافة الاعمال بما فيها تطوير منظومة صرف مياه الامطار وتطوير المنشآت والانارة

وفي السياق ذاته وجه محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة ،بضرورة الانتهاء من المشروعات التى تمثل هموما يومية للمواطن الإسماعيلي

وعن ذلك أفاد مهندس احمد الشيمى مدير الطرق والنقل بأنه تم العمل التجريبى للشبكة ،حيث تم الانتهاء من خط الطرد وغرفة التجميع الرئيسية وتركيب الطلمبات،،ليتم ضخ المياه الى المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى عبر دفع نفقى اسفل ترعة بور سعيد،ليتم حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة ك٢،.

ويذكر ان هذا المشروع يعتبر من اهم المشروعات ذات البعد البيئى التى يتم تنفيذها بالمحافظة وتخدم كتلة سكانية كبيرة.